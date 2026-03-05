Лжеюрист из Владикавказа похитила у раненого бойца СВО 2,8 млн рублей

Все началось, когда боец лежал в госпитале в Запорожской области. Сослуживец рассказал ему о женщине-юристе, которая якобы помогает раненым военным. Мужчина созвонился с ней, и та пообещала решить все вопросы. За свои услуги она запросила 2,8 миллиона рублей.