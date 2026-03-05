Лжеюрист из Владикавказа похитила у раненого бойца СВО 2,8 млн рублей

Во Владикавказе женщина, представившаяся юристом, похитила у раненого бойца СВО почти три миллиона рублей. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на «МВД Медиа».
Жительница Северной Осетии обманула участника спецоперации на 2,8 миллиона рублей. Аферистка пообещала военному помочь с оформлением жилья и пенсии.
Все началось, когда боец лежал в госпитале в Запорожской области. Сослуживец рассказал ему о женщине-юристе, которая якобы помогает раненым военным. Мужчина созвонился с ней, и та пообещала решить все вопросы. За свои услуги она запросила 2,8 миллиона рублей.
Когда бойца выписали, он взял краткосрочный отпуск и отправился во Владикавказ. Встретились в торговом центре. Поскольку потерпевший не умел пользоваться мобильным банкингом, он сам отдал телефон собеседнице. Та несколькими переводами перевела все его деньги себе.
Затем женщина отправила мужчину в городскую больницу. Якобы там нужно пройти обследование для оформления документов. Но в медучреждении боец узнал, что такие услуги не оказывают. Тогда он понял, что его обманули.
Боец вернулся на передовую и лишь спустя время написал заявление в полицию.
Правоохранительные органы восстановили хронологию событий, нашли аферистку и задержали ее во Владикавказе. Сейчас женщина под стражей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.