В США возле школы нашли два чемодана с мертвыми девочками внутри

Установлено, что останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Личности погибших в настоящее время не установлены. По предварительным оценкам, возраст одной из них составлял приблизительно 8−13 лет, второй — от 10 до 14 лет. Признаков расчленения тел не обнаружено.