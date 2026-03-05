В США возле школы нашли два чемодана с мертвыми девочками внутри

В городе Кливленд, США, прохожий случайно поспособствовал правоохранителям найти человеческие останки во время прогулки с собакой. Сообщение об инциденте опубликовало издание People.
Мужчина сделал находку в поле рядом со школой, после чего он незамедлительно сообщил в полицию. Прибывшие на место офицеры нашли неглубоко закопанный чемодан с человеческими останками. В ходе дальнейших поисков был обнаружен второй аналогичный чемодан.
Установлено, что останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Личности погибших в настоящее время не установлены. По предварительным оценкам, возраст одной из них составлял приблизительно 8−13 лет, второй — от 10 до 14 лет. Признаков расчленения тел не обнаружено.
По словам представителей полиции, чемоданы пролежали на этом месте уже какое-то время. Точная дата, как и причины смерти несовершеннолетних, пока не называются. По факту обнаружения ведется следствие.
