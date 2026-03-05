Ричмонд
В США возле школы нашли два чемодана с мертвыми девочками внутри

В городе Кливленд, США, мужчина, выгуливающий собаку, случайно помог полицейским найти человеческие останки.

Источник: Аргументы и факты

В городе Кливленд, США, прохожий случайно поспособствовал правоохранителям найти человеческие останки во время прогулки с собакой. Сообщение об инциденте опубликовало издание People.

Мужчина сделал находку в поле рядом со школой, после чего он незамедлительно сообщил в полицию. Прибывшие на место офицеры нашли неглубоко закопанный чемодан с человеческими останками. В ходе дальнейших поисков был обнаружен второй аналогичный чемодан.

Установлено, что останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Личности погибших в настоящее время не установлены. По предварительным оценкам, возраст одной из них составлял приблизительно 8−13 лет, второй — от 10 до 14 лет. Признаков расчленения тел не обнаружено.

По словам представителей полиции, чемоданы пролежали на этом месте уже какое-то время. Точная дата, как и причины смерти несовершеннолетних, пока не называются. По факту обнаружения ведется следствие.

Ранее сообщалось, что американец дал фермеру 1 тыс. долларов и виски, чтобы тот скормил свиньям девушку.

