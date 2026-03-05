Катер горел на территории яхт-клуба в Иркутском районе

IrkutskMedia, 5 марта. Накануне днём на территории яхт-клуба в посёлке Большая Речка Иркутского округа произошло возгорание катера. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из моторного и кормового отсеков судна шёл дым, также были видны проблески пламени.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, открытое горение удалось ликвидировать в течение 17 минут. В результате пожара повреждены моторный отсек и две каюты в кормовой части катера на площади 24 кв. метра.
На месте работали пять специалистов и две единицы техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Ранее агентство сообщало, что возгорание хивуса произошло на байкальском льду около гостиницы «Прошлый век» в Листвянке. О возгорании судна на воздушной подушке сообщили очевидцы. В результате произошедшего никто не пострадал, пассажиров на судне в момент пожара не было.