Катер горел на территории яхт-клуба в Иркутском районе

Ранее агентство сообщало, что возгорание хивуса произошло на байкальском льду около гостиницы «Прошлый век» в Листвянке. О возгорании судна на воздушной подушке сообщили очевидцы. В результате произошедшего никто не пострадал, пассажиров на судне в момент пожара не было.