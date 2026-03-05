Три человека пострадали при ночном пожаре в массажке в Жулебино

Оперативная работа спасателей позволила вывести из горящего здания всех находившихся внутри людей. Тем не менее, инцидент не обошелся без трагических последствий: один из спасённых был экстренно госпитализирован. Очевидцы запечатлели на видео, как врачи прямо на месте ЧП вели ожесточённую борьбу за жизнь пациента, проводя ему непрямой массаж сердца в попытке стабилизировать состояние до приезда в клинику.