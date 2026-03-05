Три человека пострадали при ночном пожаре в массажке в Жулебино

Пострадавшего пытаются реанимировать — ему делают массаж сердца. Видео © Telegram / SHOT.
Оперативная работа спасателей позволила вывести из горящего здания всех находившихся внутри людей. Тем не менее, инцидент не обошелся без трагических последствий: один из спасённых был экстренно госпитализирован. Очевидцы запечатлели на видео, как врачи прямо на месте ЧП вели ожесточённую борьбу за жизнь пациента, проводя ему непрямой массаж сердца в попытке стабилизировать состояние до приезда в клинику.
Ранее три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. Трагедия произошла в городе Каргат. Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину установит следственно-оперативная группа, она уже работает на месте происшествия.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.