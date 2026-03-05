Три человека госпитализированы с признаками отравления в Невьянске

В свердловском городе Невьянске врачи борются за жизнь пациентов, поступивших 3 марта в городскую больницу с признаками отравления угарным газом. Среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин скончался, двое других находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Людей без сознания в одном из домов на улице 1905 года обнаружили соседи.
Как сообщает газета «Местные ведомости», в ходе предварительной проверки установлено, что все трое получили сильнейшее отравление, судя по всему, угарным газом. Дом газифицирован, отапливался газовым котлом. Сотрудники газовой службы в ходе обследования обнаружили, что выходное отверстие дымохода затянуто льдом, при этом котел продолжал работать, выпуская продукты горения в жилое помещение.
Точные причины трагедии установит экспертиза.