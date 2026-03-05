Три человека госпитализированы с признаками отравления в Невьянске

В свердловском городе Невьянске врачи борются за жизнь пациентов, поступивших 3 марта в городскую больницу с признаками отравления угарным газом. Среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин скончался, двое других находятся в реанимации в тяжелом состоянии.