Житель Самарской области выплатил 185 тысяч рублей за кражу рельсов

В Самарской области суд обязал местного жителя выплатить 185 тысяч рублей за кражу. Мужчина из Октябрьска снял четыре металлических рельса с одного из гаражей. При этом он повредил конструкцию строения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Самарской области.