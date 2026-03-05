Житель Самарской области выплатил 185 тысяч рублей за кражу рельсов

В Самарской области суд обязал местного жителя выплатить 185 тысяч рублей за кражу. Мужчина из Октябрьска снял четыре металлических рельса с одного из гаражей. При этом он повредил конструкцию строения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Самарской области.
«Владелец украденного имущества добился компенсации за причиненный ему ущерб», — отметили в ведомстве.
Вор сдал рельсы в металлолом, чтобы обогатиться. Сотрудник службы судебных приставов в процессе исполнительного производства предпринял шаги для взыскания средств. Деньги с расчетных счетов жителя Октябрьска были переведены пострадавшей стороне.