Житель Самарской области выплатил 185 тысяч рублей за кражу рельсов

В Самарской области мужчина снял рельсы с гаража и сдал их на металлолом.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области суд обязал местного жителя выплатить 185 тысяч рублей за кражу. Мужчина из Октябрьска снял четыре металлических рельса с одного из гаражей. При этом он повредил конструкцию строения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Самарской области.

«Владелец украденного имущества добился компенсации за причиненный ему ущерб», — отметили в ведомстве.

Вор сдал рельсы в металлолом, чтобы обогатиться. Сотрудник службы судебных приставов в процессе исполнительного производства предпринял шаги для взыскания средств. Деньги с расчетных счетов жителя Октябрьска были переведены пострадавшей стороне.