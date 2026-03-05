В Челябинске опоздавший на рейс пассажир прорвался в «стерильную зону» аэропорта

Житель Челябинска, опаздывающий на самолет до Москвы, проигнорировал правила досмотра и незаконно проник в «стерильную зону» терминала внутренних авиалиний в Челябинске, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Сигнал поступил в дежурную часть полиции около пяти часов вечера. Нарушителя оперативно задержали и доставили в служебное помещение для разбирательства.
Как выяснили стражи порядка, 41-летний челябинец прибыл в аэропорт уже после окончания регистрации на рейс. Не желая упустить время, он побежал к выходу на посадку, намеренно обойдя рамки предполетного досмотра. Ранее мужчина к уголовной или административной ответственности не привлекался.
За нарушение правил аэропорта мужчину оштрафовали на 3000 рублей.