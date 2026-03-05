В Челябинске опоздавший на рейс пассажир прорвался в «стерильную зону» аэропорта

Как выяснили стражи порядка, 41-летний челябинец прибыл в аэропорт уже после окончания регистрации на рейс. Не желая упустить время, он побежал к выходу на посадку, намеренно обойдя рамки предполетного досмотра. Ранее мужчина к уголовной или административной ответственности не привлекался.