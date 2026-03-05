В Челябинске спасли 42 человека на ночном пожаре на улице Гагарина

Ночью 4 марта в жилом доме на улице Гагарина в Челябинске вспыхнул пожар — загорелись вещи в бытовом помещении на третьем этаже. Огнеборцы эвакуировали 42 жильца, включая четырех детей. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
«При помощи трехколенной лестницы из окна третьего этажа спасены три человека, в том числе двое детей, по маршевым лестницам в сопровождении пожарных со спаскомплектами спасены 39 человек, в том числе два ребенка», — поделились в ведомстве деталями спасательной операции.
Пожар потушен на площади 15 квадратных метров. Работали 34 огнеборца и 10 единиц техники МЧС. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.