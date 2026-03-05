Пожарные спасли трех человек из горящего дома в Жулебино

Специалисты экстренных служб спасли трех человек из пожара, произошедшего в одной из многоэтажек столичного района Жулебино. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным канала, огонь вспыхнул на первом этаже жилого дома — в массажном салоне «Будда Спа», после чего распространился на 70 квадратных метрах. Людей, находящихся внутри, удалось спасти.
Одного человека госпитализировали врачи. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как пострадавшего пытаются реанимировать специалисты — ему делают массаж сердца.
3 марта на Изюмской улице в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы произошел пожар, сопровождающийся громкими хлопками. На кадрах было видно мощное пламя и густой черный дым, который поднимался выше жилых многоэтажек.