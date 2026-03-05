Ричмонд
В Иркутске задержали хулигана, обстрелявшего иномарку из пневматики

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, который подозревается в стрельбе по автомобилю из пневматического оружия.

Источник: ТК Город

В отдел полиции № 4 МУ МВД России «Иркутское» обратилась 43-летняя женщина. Она сообщила, что ночью неизвестный повредил её автомобиль «Мицубиси-вагон», припаркованный у дома в Свердловском районе. При осмотре машины сотрудники обнаружили повреждения, характерные для пневматического оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность стрелявшего. Подозреваемым оказался 30-летний иркутянин. Оперативники задержали его и изъяли по месту жительства пневматический пистолет.

По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов и припаркованной иномарки. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества).