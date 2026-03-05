Иркутские полицейские на ходу запрыгнули в авто и задержали наркосбытчицу

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на подозреваемую, когда та готовила тайник с запрещёнными веществами в городе Зима. Заметив сотрудников правоохранительных органов, женщина попыталась скрыться на автомобиле, но полицейские пресекли побег, запрыгнув в машину на ходу.