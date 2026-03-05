Иркутские полицейские на ходу запрыгнули в авто и задержали наркосбытчицу

В Иркутской области полиция задержала 35-летнюю жительницу региона по подозрению в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на подозреваемую, когда та готовила тайник с запрещёнными веществами в городе Зима. Заметив сотрудников правоохранительных органов, женщина попыталась скрыться на автомобиле, но полицейские пресекли побег, запрыгнув в машину на ходу.
При досмотре у женщны изъяли 12 свёртков с наркотиками, наличие запрещённых веществ подтвердил результат экспертизы.
Задержанная рассказала, что нашла работу наркокурьера через мессенджер и занималась организацией схронов с наркотиками на территории городов Зима и Саянск.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Иркутске будут судить местного жителя, который создал бункер под собственным домом.