Иркутские полицейские на ходу запрыгнули в авто и задержали наркосбытчицу

Полицейские в Иркутской области пресекли попытку бегства подозреваемой в сбыте наркотиков. Правоохранители запрыгнули в автомобиль женщины на ходу и задержали её.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области полиция задержала 35-летнюю жительницу региона по подозрению в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на подозреваемую, когда та готовила тайник с запрещёнными веществами в городе Зима. Заметив сотрудников правоохранительных органов, женщина попыталась скрыться на автомобиле, но полицейские пресекли побег, запрыгнув в машину на ходу.

При досмотре у женщны изъяли 12 свёртков с наркотиками, наличие запрещённых веществ подтвердил результат экспертизы.

Задержанная рассказала, что нашла работу наркокурьера через мессенджер и занималась организацией схронов с наркотиками на территории городов Зима и Саянск.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Иркутске будут судить местного жителя, который создал бункер под собственным домом.