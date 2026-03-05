Полсотни коров и баранов заживо сгорели на ферме в Ленобласти

Около 50 животных погибли на ферме в Волосовском районе. Об этом сообщила пресс-служба «Леноблпожспаса».
Ранним утром 5 марта в деревне Черенковицы загорелась частная ферма. Огонь быстро охватил кровлю, пламя распространилось на 800 квадратных метров. На место выехали расчеты 119-й и 120-й пожарных частей.
— Внутри в тот момент находилось около 100 животных. Спасателям удалось вывести 20 коров. Но 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов погибли, — рассказали спасатели.
Пожарные боролись с огнем, но спасти всех не получилось. Причины возгорания пока не установлены.