Полсотни коров и баранов заживо сгорели на ферме в Ленобласти

Пожарным не удалось спасти всех животных.

Источник: пресс-служба «Леноблпожспаса»

Около 50 животных погибли на ферме в Волосовском районе. Об этом сообщила пресс-служба «Леноблпожспаса».

Ранним утром 5 марта в деревне Черенковицы загорелась частная ферма. Огонь быстро охватил кровлю, пламя распространилось на 800 квадратных метров. На место выехали расчеты 119-й и 120-й пожарных частей.

— Внутри в тот момент находилось около 100 животных. Спасателям удалось вывести 20 коров. Но 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов погибли, — рассказали спасатели.

Пожарные боролись с огнем, но спасти всех не получилось. Причины возгорания пока не установлены.