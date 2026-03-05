Более 600 иностранцев выдворили из Иркутской области за нарушения законов

Всего было задержано 160 разыскиваемых, среди которых 29 человек подозревались в совершении особо тяжких преступлений. По решению суда, в рамках принудительного привода был задержан обвиняемый в дезертирстве. Кроме того, за уклонение от явки в суд было доставлено более 4 тысяч человек по судебным постановлениям.