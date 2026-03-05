Ричмонд
Более 600 иностранцев выдворили из Иркутской области за нарушения законов

В здание суда пытались пронести клинок с лезвием 90 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

608 иностранцев выдворили из Иркутской области в прошлом году за нарушения законов. В 2025 году судебные приставы выявили и пресекли более 5 тысяч случаев, когда посетители пытались пронести запрещенные предметы на судебные участки мировых судей.

— Так, в здание суда пытались пронести клинок с лезвием 90 сантиметров, который был вмонтирован в трость, а также пишущую канцелярскую ручку с лезвием длиной 12 сантиметров, — рассказала главный судебный пристав области Татьяна Безызвестных.

Всего было задержано 160 разыскиваемых, среди которых 29 человек подозревались в совершении особо тяжких преступлений. По решению суда, в рамках принудительного привода был задержан обвиняемый в дезертирстве. Кроме того, за уклонение от явки в суд было доставлено более 4 тысяч человек по судебным постановлениям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что генерального директора строительной компании из столицы Приангарья отправили под домашний арест. Мужчина умышленно не выполнял взятые на себя договорные обязательства.