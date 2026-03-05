Иркутский областной суд подтвердил приговор 17-летнему подростку за убийство девочки

IrkutskMedia, 5 марта. Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор в отношении 17-летнего жителя Балаганского района, осужденного Балаганским районным судом 20 ноября 2025 года. По приговору суда первой инстанции несовершеннолетний признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья, судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда, рассматривая дело в апелляционном порядке, оставила приговор без изменений.
В сентябре 2024 года в селе Тарнополь на спортивной площадке между 16-летним парнем и его знакомой, с которой он ранее обучался в одной школе, произошел конфликт. Во время ссоры подросток нанес школьнице множественные удары ножом. От полученных ранений девочка скончалась на месте.