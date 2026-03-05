Иркутский областной суд подтвердил приговор 17-летнему подростку за убийство девочки

В сентябре 2024 года в селе Тарнополь на спортивной площадке между 16-летним парнем и его знакомой, с которой он ранее обучался в одной школе, произошел конфликт. Во время ссоры подросток нанес школьнице множественные удары ножом. От полученных ранений девочка скончалась на месте.

