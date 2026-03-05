Ричмонд
Пиротехники обезвредили снаряды времен войны в Ленинском районе Крыма

Пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС уничтожено 8 взрывоопасных предметов.

Источник: МЧС Крыма/Tg

Пиротехники Специального морского отряда МЧС России успешно провели операцию по обезвреживанию восьми взрывоопасных устройств в Ленинском районе Крыма.

Среди опасных находок, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, были четыре артиллерийских снаряда, одна минометная мина и три ручные гранаты. Для проведения пиротехнических работ привлекалось шесть специалистов и две единицы техники.

