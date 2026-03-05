Бывший глава ГВСУ № 8 признал вину в деле о хищении миллиардов у МО РФ

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный признал вину по уголовному делу о хищении более 9 млрд рублей у Министерства обороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
Как следует из материалов дела, Выгулярный проходит фигурантом расследования, связанного с бывшим первым заместителем министра строительства ДНР Юлией Мерваезовой. Речь идет о хищении средств при выполнении государственных контрактов.
По данным документа, нарушения были выявлены при реализации 14 госконтрактов на общую сумму свыше 9 млрд рублей. Следствие считает, что средства были похищены в ходе исполнения этих соглашений.
В материалах отмечается, что Выгулярный признал свою вину, выразил раскаяние и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Он также согласился дать подробные показания по обстоятельствам уголовного дела.
Ранее по этому же делу показания на других участников дал руководитель субподрядной строительной компании Виталий Прудников. После этого он заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции.
В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой. Ее обвиняют в причастности к хищению средств Министерства обороны России.
