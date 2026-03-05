Mash назвали еще одну причину самоубийства Джабраилова

Одной из причин самоубийства экс-сенатора и предпринимателя Умара Джабраилова является депрессия, которая развилась на фоне серьезных проблем в бизнесе. Об этом в четверг, 5 марта, рассказали в Telegram-канале Mash.
Бизнесмен также был наркозависим. Из-за употребления запрещенных веществ у него начался некроз тканей перегородки. Джабраилов пытался сделать пластику, но это не помогло, уточнили в публикации.
Бизнесмен покончил с собой в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. Специалисты СК начали проверку по факту его гибели. Несмотря на это, правоохранители уверены, что в его смерти не прослеживается криминальной составляющей. Он мог наложить на себя руки из-за финансовых трудностей.
Помимо этого, СМИ сообщили, что перед самоубийством у предпринимателя заблокировали счета ИП. Первая блокировка произошла летом 2025 года по причине отсутствия налоговой декларации.
Журналисты рассказали, что экс-сенатор от Чечни незадолго до самоубийства часто говорил об одиночестве и о накопившихся проблемах. По словам самого Джабраилова, у него не было собственного жилья и он уже около полугода снимал квартиру.