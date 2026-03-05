Землетрясение в Японии в 2011 году продолжает сдвигать земли Дальнего Востока

Ранее в США произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 в штате Аляска. Эпицентр находился в 218 километрах к юго-востоку от населённого пункта Атту-Стейшен на глубине 42 километра. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало.