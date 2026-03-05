В Екатеринбурге мигранта обвинили в изнасиловании, совершенном 13 лет назад

— Девушке нанесли не менее 19 ударов руками в область головы, туловища, конечностей, а также облили ее легковоспламеняющейся жидкостью с целью сломить её волю к сопротивлению, после чего совершили преступления против половой свободы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.