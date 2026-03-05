В Екатеринбурге мигранта обвинили в изнасиловании, совершенном 13 лет назад

В Екатеринбурге будут судить мигранта, обвиняемого в изнасиловании, совершенном 13 лет назад. По версии следствия, 29 июля 2013 года иностранец вместе со своим другом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвезли знакомую соотечественницу на берег Верх-Исетского пруда.
— Девушке нанесли не менее 19 ударов руками в область головы, туловища, конечностей, а также облили ее легковоспламеняющейся жидкостью с целью сломить её волю к сопротивлению, после чего совершили преступления против половой свободы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После совершения преступления мигранты забрали у жертвы телефон и сняли с нее золотые серьги. С 2013 года обвиняемый находился в розыске, скрываясь в иностранном государстве.
Его обвиняют в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, группой лиц по предварительному сговору с угрозой убийством» и по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».
Уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.