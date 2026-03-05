Ричмонд
Суд снова освободил экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина

За год это происходит второй раз.

Источник: Комсомольская правда

Вахитовский райсуд Казани повторно удовлетворил ходатайство об освобождении от наказания бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина по состоянию здоровья.

Основанием стало новое медосвидетельствование, подтвердившее у Мусина заболевания, входящие в перечень препятствующих отбыванию срока в колонии. Главный диагноз — двусторонний артроз коленных суставов.

Прокуратура настаивала на немедленном заключении Мусина под стражу, называя экспертизу «ничтожной» и заявляя об искусственном утяжелении диагноза. Представители ФСИН ранее отмечали, что осужденные с более тяжелыми состояниями содержатся в колониях.

Защита парировала доводы обвинения, указав на наличие противопоказаний к операциям в период нахождения в СИЗО. Сам Мусин заявил, что продолжит лечение. Нужно оперировать оба колена, а тазобедренный сустав еще не прижился.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Мусину оставалось отбывать 2 года и 2 месяца из 12,5 лет колонии.

Ранее с экс-руководителей «Татфондбанка» взыскали более 1,2 миллиарда рублей. Решение принято по иску Агентства по страхованию вкладов.