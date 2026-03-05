В Иркутске мужчину задержали за стрельбу по чужому автомобилю «Мицубиси вагон»

В Свердловском районе Иркутска 30 летний мужчина повредил чужой автомобиль, стреляя из пневматического оружия. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России Приангарья.
— Накануне ночью 43-летняя владелица автомобиля увидела повреждения на своём «Мицубиси вагоне», который стоял на парковке возле дома. На месте полицейские нашли следы от выстрелов из пневматического пистолета, — уточнили в пресс-службе полиции.
Оперативники опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. У него дома изъяли пневматическое оружие. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья и Улан-Удэ два авиадебошира привлечены к ответственности. Один из них нарушил закон и курил на борту самолета.