Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске мужчину задержали за стрельбу по чужому автомобилю «Мицубиси вагон»

В отношении мужчины завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свердловском районе Иркутска 30 летний мужчина повредил чужой автомобиль, стреляя из пневматического оружия. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России Приангарья.

— Накануне ночью 43-летняя владелица автомобиля увидела повреждения на своём «Мицубиси вагоне», который стоял на парковке возле дома. На месте полицейские нашли следы от выстрелов из пневматического пистолета, — уточнили в пресс-службе полиции.

Оперативники опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. У него дома изъяли пневматическое оружие. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья и Улан-Удэ два авиадебошира привлечены к ответственности. Один из них нарушил закон и курил на борту самолета.