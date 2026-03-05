Новосибирские чиновники заплатят 15 тысяч за нападение собаки на ребенка

Колыванский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах 7-летнего мальчика, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл 26 апреля 2025 года около 20:00: ребёнок играл в футбол за оградой дома, споткнулся и упал. В этот момент к нему подбежала бездомная собака и укусила его.
Прокурор потребовал взыскать с администрации Колыванского района — как органа, отвечающего за отлов безнадзорных животных — 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать 15 тысяч рублей в пользу матери пострадавшего мальчика.
