Новосибирские чиновники заплатят 15 тысяч за нападение собаки на ребенка

Школьника покусала бездомная собака, когда он играл в футбол.

Источник: Freepik

Колыванский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах 7-летнего мальчика, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 26 апреля 2025 года около 20:00: ребёнок играл в футбол за оградой дома, споткнулся и упал. В этот момент к нему подбежала бездомная собака и укусила его.

Прокурор потребовал взыскать с администрации Колыванского района — как органа, отвечающего за отлов безнадзорных животных — 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать 15 тысяч рублей в пользу матери пострадавшего мальчика.

Ранее АиФ-Новосибирск писали, что в Новосибирской области проверяют нападение собаки на женщину.