Очередной канал нелегальной миграции прикрыли в Приморье

Ранее двух иностранцев, прибывших в Россию из республик Средней Азии, задержали в Находке с партией героина, расфасованного по пакетикам. Мигранты в возрасте 26 лет и 31 года признались, что приехали на заработки и устроились закладчиками в интернет-магазин. Получив задание, они успели разложить несколько тайников в жилых кварталах, но быстро попали в поле зрения транспортной полиции. У мигрантов изъяли в общей сложности 250 грамм наркотика — как уже сделанные «закладки», так и товар, ещё не доставленный по точкам и хранившийся в машине и жилище сбытчиков. Их уголовное дело передано в суд.