Очередной канал нелегальной миграции прикрыли в Приморье

За год криминальной деятельности фигуранты помогли легализоваться в обход закона многим иностранцам (следователи пока не называют их количество), оформляя за них заявления о постановке на учёт по месту пребывания, указывая в документах фиктивный, реально не существующий адрес проживания «клиента».
По фиктивным заявлениям иностранцы получали разрешения на временное пребывание в России, эти данные вносились в информационные системы миграционного учёта.
Канал был рассекречен и перекрыт при участии сотрудников УФСБ по Приморскому краю. Фигуранты задержаны, следователь ходатайствует о мере пресечения для них. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой) продолжается.
Ранее двух иностранцев, прибывших в Россию из республик Средней Азии, задержали в Находке с партией героина, расфасованного по пакетикам. Мигранты в возрасте 26 лет и 31 года признались, что приехали на заработки и устроились закладчиками в интернет-магазин. Получив задание, они успели разложить несколько тайников в жилых кварталах, но быстро попали в поле зрения транспортной полиции. У мигрантов изъяли в общей сложности 250 грамм наркотика — как уже сделанные «закладки», так и товар, ещё не доставленный по точкам и хранившийся в машине и жилище сбытчиков. Их уголовное дело передано в суд.
Ещё два мигранта, 2002 и 2003 годов рождения, уже приговорены к восьми и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку распространения наркотической смеси. Они были задержаны в Надеждинском районе Приморья. При обыске у одного из мигрантов обнаружили 85 фольгированных свёртков с запрещённым веществом. В ходе расследования было установлено, что до задержания иностранцы успели распространить порядка 160 свёртков с наркотиком на территории Спасска-Дальнего и Арсеньева. При обысках по месту проживания закладчиков силовики обнаружили партию наркотиков, весы и фольгу, используемую для фасовки. У одного из фигурантов оказалось поддельное водительское удостоверение.