Суд в Новосибирске оставил в силе приговор стримеру за убийство в прямом эфире

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отказал трэш-стримеру Дмитрию, осужденному за убийство 36-летнего мужчины в прямом эфире. Защита просила переквалифицировать дело и смягчить приговор, но суд оставил решение без изменений, сообщает КП-Новосибирск.
Напомним, преступление произошло в ноябре 2024 года в Омске. Дмитрий и его знакомый распивали алкоголь с коллегой в бытовке завода, затем избили его. После этого Дмитрий включил стрим: на глазах у подписчиков мужчины несколько часов издевались над потерпевшим, избивали и поливали кипятком. Одна из зрительниц вызвала полицию.
Пострадавшего госпитализировали, но спустя 16 дней он скончался. На допросе Дмитрий заявил, что хотел привлечь подписчиков.
В декабре 2025 года суд приговорил стримера к 12 годам колонии строгого режима, запретил администрировать паблики в течение двух лет и обязал выплатить миллион рублей матери погибшего. Апелляционная инстанция в Новосибирске подтвердила приговор.