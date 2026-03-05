Суд в Новосибирске оставил в силе приговор стримеру за убийство в прямом эфире

Напомним, преступление произошло в ноябре 2024 года в Омске. Дмитрий и его знакомый распивали алкоголь с коллегой в бытовке завода, затем избили его. После этого Дмитрий включил стрим: на глазах у подписчиков мужчины несколько часов издевались над потерпевшим, избивали и поливали кипятком. Одна из зрительниц вызвала полицию.