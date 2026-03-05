Ричмонд
Пенсионерка упала в водопроводный колодец в Червене и умерла

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Пенсионерка погибла после падения в открытый водопроводный колодец в Червене, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Инцидент произошел 4 марта около 13 часов. Женщина с инвалидностью по зрению упала в колодец, расположенный возле частного дома по улице Комарова в Червене.

По данным СК, глубина колодца составляет 2,2 метра, уровень воды — 1,38 метра от поверхности. Люка на колодце не было.

Спасатели оперативно прибыли и извлекли 78-летнюю женщину, однако она скончалась до приезда медиков. Предварительная причина — остановка сердца.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, изъяты образцы воды, опрошены очевидцы. Назначены необходимые экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

«Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели пенсионерки», — обратили внимание в пресс-службе.