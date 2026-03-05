Ричмонд
Челябинские полицейские поймали эвакуатор с угнанным «Мустангом»

В Челябинской области сотрудники ДПС вернули владельцу похищенную иномарку.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Водителю вернули украденную машину благодаря внимательности полицейских из Челябинской области.

Сотрудники ДПС дежурили на трассе М-5 и заметили эвакуатор, который вез машину с запоминающимся дизайном — Ford Mustang. Полицейские заинтересовались и пробили иномарку по базам данных.

Оказалось, что автомобиль в розыске после того, как его угнали из Уфы.

— Водитель эвакуатора ссылался на указания собственника, однако полицейские проявили принципиальность и доставили транспортное средство вместе с перевозчиком в отдел полиции города Миасса, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Машину вернули законному владельцу. Обрадованный уфимец в ответ прислал полицейским письмо с благодарностями.