Челябинские полицейские поймали эвакуатор с угнанным «Мустангом»

Водителю вернули украденную машину благодаря внимательности полицейских из Челябинской области.
Сотрудники ДПС дежурили на трассе М-5 и заметили эвакуатор, который вез машину с запоминающимся дизайном — Ford Mustang. Полицейские заинтересовались и пробили иномарку по базам данных.
Оказалось, что автомобиль в розыске после того, как его угнали из Уфы.
— Водитель эвакуатора ссылался на указания собственника, однако полицейские проявили принципиальность и доставили транспортное средство вместе с перевозчиком в отдел полиции города Миасса, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Машину вернули законному владельцу. Обрадованный уфимец в ответ прислал полицейским письмо с благодарностями.