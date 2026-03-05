Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье домашняя собака напала на ребенка и укусила его отца

Мужчина удерживал животное до приезда полиции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Домна Читинского округа домашняя собака напала на ребенка. Как сообщает ZabNews со ссылкой на МВД региона, пес испугал малыша и прокусил ему куртку. На шум выбежал отец. Он удерживал животное до приезда полиции. В этот момент собака укусила мужчину за руку.

— Полицейские нашли хозяина пса и вернули ему собаку. Владельцу напомнили об ответственности за ненадлежащее содержание животного, — пишут журналисты.

Судебно-медицинская экспертиза установит степень вреда здоровью отца и ребенка. После этого полиция решит, что делать дальше.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк 51 день выживал на поле боя под атакой беспилотников, а попав в госпиталь, встретил там любовь. Девушка работает медсестрой и выхаживает раненых военнослужащих. Когда лечение подошло к концу, сибиряк решил не возвращаться в Усть-Кут, а остался вместе с ней. Читайте подробности.