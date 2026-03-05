В Забайкалье домашняя собака напала на ребенка и укусила его отца

В поселке Домна Читинского округа домашняя собака напала на ребенка. Как сообщает ZabNews со ссылкой на МВД региона, пес испугал малыша и прокусил ему куртку. На шум выбежал отец. Он удерживал животное до приезда полиции. В этот момент собака укусила мужчину за руку.
— Полицейские нашли хозяина пса и вернули ему собаку. Владельцу напомнили об ответственности за ненадлежащее содержание животного, — пишут журналисты.
Судебно-медицинская экспертиза установит степень вреда здоровью отца и ребенка. После этого полиция решит, что делать дальше.
