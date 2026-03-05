Экс-глава ГВСУ Выгулярный признал вину в хищении девяти миллиардов рублей

До этого суд арестовал замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову. Она замешана в деле Выгулярного, которого ранее задержали за хищение двух миллиардов рублей. Чем она известна и как связана с Выгулярным, выясняла «Вечерняя Москва».