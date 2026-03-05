Экс-глава ГВСУ Выгулярный признал вину в хищении девяти миллиардов рублей

Бывший глава Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 8 Вадим Выгулярный признал вину в хищении девяти миллиардов рублей у Министерства обороны РФ. Об этом свидетельствует документ, который появился в распоряжении у журналистов.
— Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования. По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания, — цитирует его ТАСС.
До этого суд арестовал замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову. Она замешана в деле Выгулярного, которого ранее задержали за хищение двух миллиардов рублей. Чем она известна и как связана с Выгулярным, выясняла «Вечерняя Москва».
Причем еще в октябре сумма ущерба составляла более четырех миллиардов рублей. Защита бывшей чиновницы утверждает, что вменяемые ей преступления происходили не в период работы Мерваезовой в организации, а до и после.