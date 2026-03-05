Экс-глава ГВСУ № 8 Выгулярный признал вину в хищении 9 млрд рублей у МО РФ

Он проходит по делу, связанному с 14 госконтрактами и бывшим первым замминистром строительства ДНР Юлией Мерваезовой. Фигурантов подозревают в хищении у оборонного ведомства России денежных средств при строительстве по госконтрактам. Сумма ущерба составляет более 9 миллиардов рублей.