Экс-глава ГВСУ № 8 Выгулярный признал вину в хищении 9 млрд рублей у МО РФ

Бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный полностью признал вину по делу о хищении у Минобороны РФ. Подробности сообщает ТАСС.
Выгулярный выразил раскаяние и согласился дать подробные показания следствию.
Он проходит по делу, связанному с 14 госконтрактами и бывшим первым замминистром строительства ДНР Юлией Мерваезовой. Фигурантов подозревают в хищении у оборонного ведомства России денежных средств при строительстве по госконтрактам. Сумма ущерба составляет более 9 миллиардов рублей.
В отношении Выгулярного возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле 2025 года Выгулярный был арестован.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) вскрыла в Челябинске крупную преступную схему на строительстве фильтровальной станции. Были задержаны директор и фактический бенефициар ООО «Монтажник».