Мальчика, напившегося чистящего средства вместо колы, спасли медики Приморья

Средство бытовой химии школьник отхлебнул, перепутав его с кока-колой — щелочное средство было перелито в бутылку из-под этой газировки. Но дома была бабушка мальчика, она незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пока бригада мчалась на вызов, женщина продолжала разговор со старшим врачом смены по телефону 103 и выполняла его указания.
Бригада оказала первую помощь мальчику дома и повезла его в Находкинскую городскую больницу, где пациента госпитализировали в детское отделение реанимации и интенсивной терапии с отравлением щёлочью и химическим ожогом слизистой ротоглотки и пищевода, сопровождаемым болевым синдромом. Реаниматологи и педиатры выхаживали мальчика 11 дней, он уже выписан под амбулаторное наблюдение.
Медики предостерегают родителей от хранения бытовой химии в бутылках для пищевых продуктов, чтобы не вводить детей в заблуждение. Один глоток отбеливателя или другого бытового средства с кислотой или щёлочью в составе может привести к летальному исходу от ожогового шока в течение суток или даже пары часов, на более поздних сроках возможна смерть от массивной кровопотери и иных последствий. Возможна и инвалидность из-за рубцовых деформаций желудка и пищевода.
Нередки случаи отравления детьми жидкостью для розжига, которую обычно используют в процессе приготовления пищи на открытом огне и в мангале. Сами производители жидкого розжига фасуют вещество в бутылки, похожие на бутылки для напитков, с яркой этикеткой и крышкой-соской. Нельзя оставлять опасные вещества в зоне доступа малолетних детей.