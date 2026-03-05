Мальчика, напившегося чистящего средства вместо колы, спасли медики Приморья

Медики предостерегают родителей от хранения бытовой химии в бутылках для пищевых продуктов, чтобы не вводить детей в заблуждение. Один глоток отбеливателя или другого бытового средства с кислотой или щёлочью в составе может привести к летальному исходу от ожогового шока в течение суток или даже пары часов, на более поздних сроках возможна смерть от массивной кровопотери и иных последствий. Возможна и инвалидность из-за рубцовых деформаций желудка и пищевода.