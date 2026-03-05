Ричмонд
Электровелосипед сбил четырехлетнего ребенка на тротуаре в Петербурге

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Четырехлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии из-за парня на электровелосипеде — тот сбил его на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло вечером 4 марта. Четырехлетний мальчик шел по тротуару вместе с мамой, когда на него наехал 25-летний мужчина на электровелосипеде. От удара малыш получил тяжелые травмы, его срочно госпитализировали.

— Полиция уже возбудила административное дело по статье о нарушении ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, — уточняется в сообщении.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Комтранс опроверг, что кондуктор высадила четырех детей из автобуса в Петербурге. Инцидент якобы произошел в феврале, когда на дворе стояли морозы до −12 градусов.