Электровелосипед сбил четырехлетнего ребенка на тротуаре в Петербурге

Четырехлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии из-за парня на электровелосипеде — тот сбил его на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло вечером 4 марта. Четырехлетний мальчик шел по тротуару вместе с мамой, когда на него наехал 25-летний мужчина на электровелосипеде. От удара малыш получил тяжелые травмы, его срочно госпитализировали.
— Полиция уже возбудила административное дело по статье о нарушении ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, — уточняется в сообщении.
