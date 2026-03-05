Подросток отдала «милиционерам» деньги родителей, чтобы спасти их от тюрьмы

Как уточнили правоохранители, в милицию с заявлением обратилась жительница столицы. Она сообщила, что ее 14-летнюю дочь обманули мошенники.
В ходе проверки выяснилось, что девочка завела новое знакомство в мессенджере и во время общения отправила собеседнику по переписке свою геолокацию. После этого школьница получила видео с неизвестным человеком, который был одет в камуфляжную форму, а лицо скрывал под маской.
Незнакомец стал угрожать девочке, что по сброшенным ей координатам будут запущены военные беспилотники, а ее саму обвинят в пособничестве террористам, пояснил детали инцидента заместитель начальника Первомайского РУВД Минска — начальника криминальной милиции Александр Масловский.
Школьница испугалась и заблокировала собеседника, однако вскоре получила сообщение от еще одного незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он стал угрожать школьнице, что ее мать посадят в тюрьму.
«Чтобы спасти семью, потерпевшая согласилась взять 90 тысяч рублей родительских сбережений и передать “для декларирования”, — рассказал Масловский.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время следователи устанавливают участников преступной схемы.
В МВД призвали родителей выстраивать доверительные отношения с детьми, чаще интересоваться, с кем они общаются, в том числе в интернете. А также рекомендовали рассказывать о схемах мошенников.
Необходимо предупреждать несовершеннолетних, чтобы в любых подозрительных ситуациях они обращались за помощью ко взрослым — родителям, учителям, милиционерам. Особенно если от незнакомцев в процессе общения поступают угрозы держать все в тайне, добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства.