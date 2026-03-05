Подросток отдала «милиционерам» деньги родителей, чтобы спасти их от тюрьмы

В ходе проверки выяснилось, что девочка завела новое знакомство в мессенджере и во время общения отправила собеседнику по переписке свою геолокацию. После этого школьница получила видео с неизвестным человеком, который был одет в камуфляжную форму, а лицо скрывал под маской.