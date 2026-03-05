Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток отдала «милиционерам» деньги родителей, чтобы спасти их от тюрьмы

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Минская школьница стала жертвой мошенников, которые шантажом и угрозами вынудили ее передать для «декларирования» родительские сбережения, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Как уточнили правоохранители, в милицию с заявлением обратилась жительница столицы. Она сообщила, что ее 14-летнюю дочь обманули мошенники.

В ходе проверки выяснилось, что девочка завела новое знакомство в мессенджере и во время общения отправила собеседнику по переписке свою геолокацию. После этого школьница получила видео с неизвестным человеком, который был одет в камуфляжную форму, а лицо скрывал под маской.

Незнакомец стал угрожать девочке, что по сброшенным ей координатам будут запущены военные беспилотники, а ее саму обвинят в пособничестве террористам, пояснил детали инцидента заместитель начальника Первомайского РУВД Минска — начальника криминальной милиции Александр Масловский.

Школьница испугалась и заблокировала собеседника, однако вскоре получила сообщение от еще одного незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он стал угрожать школьнице, что ее мать посадят в тюрьму.

«Чтобы спасти семью, потерпевшая согласилась взять 90 тысяч рублей родительских сбережений и передать “для декларирования”, — рассказал Масловский.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время следователи устанавливают участников преступной схемы.

В МВД призвали родителей выстраивать доверительные отношения с детьми, чаще интересоваться, с кем они общаются, в том числе в интернете. А также рекомендовали рассказывать о схемах мошенников.

Необходимо предупреждать несовершеннолетних, чтобы в любых подозрительных ситуациях они обращались за помощью ко взрослым — родителям, учителям, милиционерам. Особенно если от незнакомцев в процессе общения поступают угрозы держать все в тайне, добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства.