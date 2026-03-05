Ричмонд
На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар — РИА Новости. Тела 87 человек найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса.

Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.

«87 тел были найдены и доставлены на берег военнослужащими ВМС», — сообщил Джаятисса в ходе выступления в парламенте.

Он отметил, что в общей сложности 32 спасенных члена экипажа иранского корабля IRIS Dena были госпитализированы в Национальную больницу Галле, один из них находится в отделении интенсивной терапии.

