На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.