На борту атакованного Штатами иранского фрегата находились 130 моряков

У берегов Шри-Ланки, примерно в 40 морских милях от города Галле, затонуло иранское военное судно IRIS Dena. Атаку на корабль осуществила американская подводная лодка. В результате этой трагедии погибло более 80 человек. Военнослужащие Шри-Ланки смогли спасти около 30 моряков, которые были доставлены на берег и отправлены в госпитали. На данный момент спасатели обнаружили 87 тел погибших.