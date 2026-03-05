На борту атакованного Штатами иранского фрегата находились 130 моряков

На борту затопленного в международных водах иранского фрегата Iris Dena находилось не менее 130 моряков, сообщил МИД Ирана.
«Соединённые Штаты будут глубоко сожалеть о созданном прецеденте», — написал глава ведомства Аббас Аракчи в соцсетях.
У берегов Шри-Ланки, примерно в 40 морских милях от города Галле, затонуло иранское военное судно IRIS Dena. Атаку на корабль осуществила американская подводная лодка. В результате этой трагедии погибло более 80 человек. Военнослужащие Шри-Ланки смогли спасти около 30 моряков, которые были доставлены на берег и отправлены в госпитали. На данный момент спасатели обнаружили 87 тел погибших.
Напомним, об ударе подводной лодки по Iris Dena стало известно 4 марта. Корабль подвергся торпедной атаке у берегов Шри-Ланки. Пентагон показал видеозапись момента нападения.