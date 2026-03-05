Житель Якутии устроил поножовщину в Подольске

Приезжий также зашел в магазин на Молодежной улице и угрожал продавцу. Правоохранители задержали 44-летнего подозреваемого. Он объяснил, что был пьян и не отдавал отчет своим действиям. В отношении мужчины, который был прежде судим, завели новое уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.