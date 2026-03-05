Ричмонд
Житель Якутии устроил поножовщину в Подольске

Житель Республики Саха (Якутия) напал с ножом на двоих мужчин в подмосковном Подольске. Прохожие получили ранения, их госпитализировали. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительным данным, сначала злоумышленник возле магазина напал на 38-летнего местного жителя, а затем у пешеходного перехода — на 67-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Оба пострадавших с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Приезжий также зашел в магазин на Молодежной улице и угрожал продавцу. Правоохранители задержали 44-летнего подозреваемого. Он объяснил, что был пьян и не отдавал отчет своим действиям. В отношении мужчины, который был прежде судим, завели новое уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.

В конце января между группой мужчин в Москве произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. Трое участников конфликта пострадали. Одного из них ударили ножом в живот, а другого в щеку. Третий мужчина получил тяжелые травмы головы. По факту произошедшего завели уголовные дела.