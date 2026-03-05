Петербурженку задержали за переводы денег террористической организации

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали 28-летнюю жительницу Петербурга. Ее подозревают в финансировании экстремистской деятельности.
— По версии следствия, девушка переводила деньги американской неправительственной организации, признанной в России террористической, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Речь идет об Anti-Corruption Foundation*. 12 февраля Верховный суд окончательно запретил деятельность этой структуры на территории страны, подтвердив ее террористический характер. Несмотря на это, подозреваемая, которая выступала против СВО, продолжала оказывать финансовую поддержку запрещенной организации.
На нее завели уголовное дело о финансировании экстремизма. Сейчас силовики проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства. Другие подробности пока не разглашаются.
*признана террористической и запрещена в России.