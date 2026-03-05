Россиянину грозит до пяти лет тюрьмы в Малайзии из-за царапины в лифте отеля

Через два дня у пары истекает срок визы, и их выселяют из отеля. Они не знают, что делать дальше. Российские туристы давно жалуются на эту гостиницу: по отзывам, сотрудники часто перекладывают ответственность за поломки на постояльцев и не возвращают депозиты. Три недели назад другая семья написала заявление в полицию после того, как их обвинили в поломке телевизора, который был неисправен до заселения.