ФСБ задержала заключенного за склонение к госизмене в колонии Кубани

Противоправную деятельность вел российский гражданин 1958 года рождения, отбывающий срок в одном из исправительных учреждений региона. Мужчина пытался склонить других заключенных к государственной измене. Осужденный предлагал сокамерникам подписать контракт с Министерством обороны России и направиться в зону СВО, чтобы впоследствии перейти на сторону противника и вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию.