Арестовали отловщика бездомных животных в Камышлове

Щипачев руководил ООО «Эверест» в Камышлове. Компания занималась отловом и содержанием бездомных животных. По данным следствия, предприниматель вместе с сообщником регулярно предоставлял заказчику фиктивные документы и акты за невыполненные работы по муниципальным контрактам, искусственно завышая стоимость услуг. В результате с сентября 2020 года по декабрь 2022 года фирма незаконно заработала более 28 млн рублей.