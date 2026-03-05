Ричмонд
Арестовали отловщика бездомных животных в Камышлове

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о выборе меры пресечения для Максима Щипачева, которого обвиняют в хищении свыше 28 млн рублей на отлове бездомных животных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Источник: ЕАН

Щипачев руководил ООО «Эверест» в Камышлове. Компания занималась отловом и содержанием бездомных животных. По данным следствия, предприниматель вместе с сообщником регулярно предоставлял заказчику фиктивные документы и акты за невыполненные работы по муниципальным контрактам, искусственно завышая стоимость услуг. В результате с сентября 2020 года по декабрь 2022 года фирма незаконно заработала более 28 млн рублей.

Суд постановил заключить Щипачева под стражу до 9 апреля. Постановление суда не вступило в законную силу.