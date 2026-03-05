Ричмонд
Мужчина пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику ДПС в Москве

Водитель совершил административное правонарушение на юго-востоке столицы и попытался откупиться от сотрудника ДПС. Мужчина предложил инспектору 50 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По данным следствия, 26 февраля 2026 года фигурант, находясь в служебном автомобиле ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве, попытался передать взятку в размере 50 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инспектор не взял деньги. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. В ходе допроса злоумышленник полностью признал вину. Следователи собирают доказательства по делу.

28 февраля сотрудник ДПС остановил на юго-востоке столицы иномарку. За рулем находился пьяный водитель. Вместе с ним ехал пассажир, у которого нашли наркотики. Мужчины попытались дать взятку инспектору в размере 281 тысячи рублей. Сотрудник ДПС отказался от денег, после чего подозреваемых задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.