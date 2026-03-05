Мужчина пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику ДПС в Москве

Водитель совершил административное правонарушение на юго-востоке столицы и попытался откупиться от сотрудника ДПС. Мужчина предложил инспектору 50 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.