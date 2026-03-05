Ричмонд
Иран атаковал американский танкер на севере Персидского залива

Из-за взрыва на танкере, расположенном у Кувейта, произошла утечка нефти.

Источник: Комсомольская правда

Мощный взрыв произошел на борту нефтяного танкера возле берегов Кувейта. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 4 марта примерно в 30 морских милях к юго-востоку от порта Мубарак аль-Кабир. Капитан танкера, стоявшего на якоре, рассказал о сильном взрыве по левому борту судна.

«Капитан сообщил, что услышал сильный взрыв по левому борту, после чего увидел небольшое судно, покидающее место происшествия», — следует из сообщения центра.

Согласно сведениям Tasnim, танкер принадлежал американцам. Удар по нему нанесли силы Ирана.

После взрыва произошла утечка нефти. Судно также начало набирать воду, однако возгорания не зафиксировано. По имеющимся данным, экипаж не пострадал.

Начато расследование произошедшего. Морским судам в районе инцидента рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях.

KP.RU ранее сообщал, что на днях в Ормузском проливе Иран подбил очередной танкер. Cудно пыталось незаконно проплыть через пролив, из-за чего по нему был нанесен удар. Экипаж корабля подал сигнал бедствия.

