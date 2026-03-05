Ричмонд
В 2025 году прокуратура помогла новосибирцам вернуть 9 млн рублей за ЖКХ

Нарушений в сфере ЖКХ выявили больше 5 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги работы в сфере ЖКХ за 2025 год. Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось вернуть жителям миллионы рублей и отменить необоснованные расходы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Всего выявлено свыше 5 тысяч нарушений. Прокуроры внесли более 3 тысяч актов реагирования, к ответственности привлекли свыше 1,7 тысячи человек.

В результате вмешательства не допустили включения в тарифы необоснованных расходов на 300 млн рублей. Более 12 тысяч граждан получили перерасчет на сумму свыше 9 млн рублей за некачественные услуги.

Также удалось добиться погашения долгов перед поставщиками ресурсов на 800 млн рублей. В 16 населенных пунктах построили 11 станций водоподготовки.