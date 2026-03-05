В аэропорту Новосибирска полиция задержала главу местной стройфирмы

Ранее правоохранители проверяли здание ФОКа в Северном. Его строят с 2024 года. Подрядчик сорвал сроки ввода в эксплуатацию объекта, чем привлек внимание. При расследовании выяснилось, что эта же фирма исполняла контракт по реконструкции здания поликлиники Колыванской ЦРБ. Работы с 2023 года вели по нацпроекту «Здравоохранение» и на них выделили средства областного бюджета.