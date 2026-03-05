Ричмонд
В аэропорту Новосибирска полиция задержала главу местной стройфирмы

Организацию подозревают в хищении 9,6 млн рублей при строительстве поликлиники.

Источник: Комсомольская правда

Задержали главу строительной фирмы, которая занималась строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное и поликлиники в Колывани. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее правоохранители проверяли здание ФОКа в Северном. Его строят с 2024 года. Подрядчик сорвал сроки ввода в эксплуатацию объекта, чем привлек внимание. При расследовании выяснилось, что эта же фирма исполняла контракт по реконструкции здания поликлиники Колыванской ЦРБ. Работы с 2023 года вели по нацпроекту «Здравоохранение» и на них выделили средства областного бюджета.

— При выполнении государственного контракта директор организации совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 9,6 млн рублей путем замены поставленного оборудования на более дешевое, — сообщили в ведомстве.

В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в аэропорту Новосибирска при прилете. Процесс находится на контроле в прокуратуре области.