В Ленинском районе Новосибирска на пешеходном переходе сбили школьника

Сегодня утром, 5 марта, в Ленинском районе под колеса автомобиля угодил ребенок. ДТП случилось на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.
По предварительной информации, за рулем Kia Soul находилась 41-летняя жительница. Машина двигалась по трассе от улицы Пермская до Киевской. Рядом с домом № 3 на «зебре» автомобиль сбил 12-летнего мальчика.
Школьника доставили в больницу. Характер травм пока уточняется. На месте работал наряд ДПС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.