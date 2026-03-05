Ричмонд
В Ленинском районе Новосибирска на пешеходном переходе сбили школьника

За рулем Kia Soul находилась 41-летняя жительница.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 марта, в Ленинском районе под колеса автомобиля угодил ребенок. ДТП случилось на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.

По предварительной информации, за рулем Kia Soul находилась 41-летняя жительница. Машина двигалась по трассе от улицы Пермская до Киевской. Рядом с домом № 3 на «зебре» автомобиль сбил 12-летнего мальчика.

Школьника доставили в больницу. Характер травм пока уточняется. На месте работал наряд ДПС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.