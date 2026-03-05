Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре женщина организовала наркопритон у себя дома

Жительница Самары склоняла своего знакомого к употреблению наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в суд было направлено уголовное дело против местной жительницы, которая обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ, в склонении знакомого к их употреблению и организации наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарская области.

«Сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности самарчанки к незаконному обороту запрещенных веществ. Выяснилось, что 39-летняя безработная женщина систематически нарушала закон», — говорится в сообщении.

При задержании в ее одежде нашли сверток с наркотическим веществом в значительном количестве. Она объяснила, что приобрела наркотик для личного употребления.

Также оказалось, что самарчанка склоняла знакомого к употреблению наркотиков и регулярно предоставляла свою квартиру на улице Воронежской для этой цели. Уголовные дела были объединены и направлены в Промышленный районный суд.