В Самаре женщина организовала наркопритон у себя дома

В Самаре в суд было направлено уголовное дело против местной жительницы, которая обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ, в склонении знакомого к их употреблению и организации наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарская области.
«Сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности самарчанки к незаконному обороту запрещенных веществ. Выяснилось, что 39-летняя безработная женщина систематически нарушала закон», — говорится в сообщении.
При задержании в ее одежде нашли сверток с наркотическим веществом в значительном количестве. Она объяснила, что приобрела наркотик для личного употребления.
Также оказалось, что самарчанка склоняла знакомого к употреблению наркотиков и регулярно предоставляла свою квартиру на улице Воронежской для этой цели. Уголовные дела были объединены и направлены в Промышленный районный суд.