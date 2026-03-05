В Новосибирске экс-полицейских посадили за кражу денег с места происшествия

Каждый получил 3 года и 1 месяц колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. руб., сообщила пресс-служба Кировского райсуда. После оглашения приговора экс-полицейских взяли под стражу.
По информации суда, 24 сентября 2024 года сотрудники наркоконтроля участвовали в осмотре места происшествия в квартире дома по улице Немировича-Данченко (Кировский район). Там они похитили деньги и имущество на общую сумму 395 тыс. руб.
«Преступления повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в дискредитации правоохранительных органов и подрыве авторитета государственной власти», — указывается в материалах суда.