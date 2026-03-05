Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области брат и сестра погибли от угарного газа в частном доме

Причиной трагедии стал угарный газ.

Источник: Om1 Омск

В Большереченском районе Омской области следователи проводят проверку после гибели двух человек. Тела мужчины и женщины обнаружили в частном доме в деревне Могильно-Старожильск.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Омской области, в доме нашли тела 56-летнего мужчины и его 50-летней сестры.

По предварительным данным, причиной их смерти стало острое отравление угарным газом.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

В следственном управлении также напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Перед началом отопительного сезона печь следует осмотреть: на ней не должно быть трещин и щелей. Специалисты советуют белить печь — на светлой поверхности проще заметить копоть и повреждения.

Также необходимо проверить состояние фундамента. У печи должен быть отдельный фундамент, а между её стенками и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток.

На полу перед топкой должен быть установлен металлический предтопочный лист размером не менее 50 на 70 сантиметров. В местах соединения печи и дымовой трубы с деревянными перекрытиями требуется утолщение кирпичной кладки.

Кроме того, печь нужно регулярно чистить. В отопительный период делать это следует не реже одного раза в три месяца. Дымоход зимой рекомендуется осматривать не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить его обмерзание или закупорку.