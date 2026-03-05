В Омской области брат и сестра погибли от угарного газа в частном доме

В Большереченском районе Омской области следователи проводят проверку после гибели двух человек. Тела мужчины и женщины обнаружили в частном доме в деревне Могильно-Старожильск.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Омской области, в доме нашли тела 56-летнего мужчины и его 50-летней сестры.
По предварительным данным, причиной их смерти стало острое отравление угарным газом.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.
В следственном управлении также напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации печного оборудования.
Перед началом отопительного сезона печь следует осмотреть: на ней не должно быть трещин и щелей. Специалисты советуют белить печь — на светлой поверхности проще заметить копоть и повреждения.
Также необходимо проверить состояние фундамента. У печи должен быть отдельный фундамент, а между её стенками и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток.
На полу перед топкой должен быть установлен металлический предтопочный лист размером не менее 50 на 70 сантиметров. В местах соединения печи и дымовой трубы с деревянными перекрытиями требуется утолщение кирпичной кладки.
Кроме того, печь нужно регулярно чистить. В отопительный период делать это следует не реже одного раза в три месяца. Дымоход зимой рекомендуется осматривать не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить его обмерзание или закупорку.