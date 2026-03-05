19-летний сочинец сбился с тропы и заблудился в Агурском ущелье

Вечером 4 марта по номеру 112 поступила тревожная заявка: 19-летний турист из Сочи сообщил, что во время спуска с Ромашковой поляны к Кавказскому аулу он заблудился на скальном участке вблизи реки Агуры и не в состоянии самостоятельно спуститься.