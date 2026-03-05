Ричмонд
19-летний сочинец сбился с тропы и заблудился в Агурском ущелье

Спасатели четыре раза помогали туристам в Агурском ущелье с начала года.

Источник: ЮРПСО МЧС России

Вечером 4 марта по номеру 112 поступила тревожная заявка: 19-летний турист из Сочи сообщил, что во время спуска с Ромашковой поляны к Кавказскому аулу он заблудился на скальном участке вблизи реки Агуры и не в состоянии самостоятельно спуститься.

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России организовали поиск сразу двумя группами. Через некоторое время заблудившегося парня обнаружили в километре от Кавказского аула, после чего его аккуратно спустили к тропе и вывели из леса.

Это уже четвертый подобный вызов спасателей в район Агурского ущелья с начала текущего года, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.