19-летний сочинец сбился с тропы и заблудился в Агурском ущелье

Вечером 4 марта по номеру 112 поступила тревожная заявка: 19-летний турист из Сочи сообщил, что во время спуска с Ромашковой поляны к Кавказскому аулу он заблудился на скальном участке вблизи реки Агуры и не в состоянии самостоятельно спуститься.
Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России организовали поиск сразу двумя группами. Через некоторое время заблудившегося парня обнаружили в километре от Кавказского аула, после чего его аккуратно спустили к тропе и вывели из леса.
Это уже четвертый подобный вызов спасателей в район Агурского ущелья с начала текущего года, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.