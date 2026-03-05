Воронежский суд признал безвестно отсутствующей женщину, пропавшую пять лет назад

Советский районный суд Воронежа признал безвестно отсутствующей местную жительницу, которая пропала пять с половиной лет назад. С соответствующим иском обратилась ее дочь, намеревавшаяся исключить мать из числа жильцов ветхого аварийного дома, сообщили в пресс-службе суда.
Из материалов дела следует, что женщина исчезла ранним утром 7 августа 2018 года. Она ушла из дома и не вернулась. Через неделю дочь обратилась в полицию, однако местонахождение пропавшей не установлено до сих пор.
По информации суда, на момент исчезновения женщина страдала алкоголизмом, вела асоциальный образ жизни и была лишена родительских прав. Несмотря на это, дочь поддерживала с ней отношения. Сведений о смерти или привлечении женщины к уголовной ответственности за прошедшие годы не поступало.
Судья удовлетворил исковые требования, признав горожанку безвестно отсутствующей, что позволяет снять ее с регистрационного учета.