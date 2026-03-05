Омский областной суд вынес приговор экс-чиновнику

Напомним, что Николай Машков обвинялся в включении недостоверных сведений о выполненных работах на сумму свыше 17 млн рублей при ремонте одного из многоквартирных домов. После оглашения приговора чиновник был взят под стражу, но приговор не вступил в законную силу, а виновному разъяснили срок и право на обжалование в областном суде.