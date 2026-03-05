Омский областной суд вынес приговор экс-чиновнику

5 марта 2026 года Омский областной суд рассмотрел апелляцию по приговору Николая Машкова, вынесенного Центральным районным судом города Омска. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.
По итогам рассмотрения суд признал Машкова виновным. Судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения приговор суда первой инстанции.
Бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Свою вину Николай не признал и подал апелляцию, но областной суд оставил решение районного суда неизменным. Машкову был вынесен приговор и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью на 2 года.
Напомним, что Николай Машков обвинялся в включении недостоверных сведений о выполненных работах на сумму свыше 17 млн рублей при ремонте одного из многоквартирных домов. После оглашения приговора чиновник был взят под стражу, но приговор не вступил в законную силу, а виновному разъяснили срок и право на обжалование в областном суде.
Ранее мы сообщали о том, что прокуратура обжаловала условный срок для омского депутата Гомолко.